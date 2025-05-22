«Херши» с Мирошниченко и Тринеевым вылетел из плей-офф АХЛ. Фарм «Вашингтона» выигрывал Кубок Колдера в 2023-м и 2024-м

Фарм «Вашингтона» вылетел из плей-офф АХЛ.

«Шарлотт » победил «Херши» в финале дивизиона со счетом 3-0 в серии Кубка Колдера (6:3 в 3-й игре) и вышел в финал Восточной конференции.

В 3-м матче нападающие фарма «Вашингтона» Богдан Тринеев и Иван Мирошниченко набрали по 2 (1+1) очка.

Всего Тринеев набрал 7 (5+2) баллов в 8 играх плей-офф-2025. В активе Мирошниченко 5 (3+2) очков в 8 матчах.

Напомним, в 2023 и 2024 годах «Херши » становился обладателем Кубка Колдера.

В финале Востока «Чекерс» встретятся с «Лавалем» или «Рочестером».