«Херши» с Мирошниченко и Тринеевым вылетел из плей-офф АХЛ. Фарм «Вашингтона» выигрывал Кубок Колдера в 2023-м и 2024-м
Фарм «Вашингтона» вылетел из плей-офф АХЛ.
«Шарлотт» победил «Херши» в финале дивизиона со счетом 3-0 в серии Кубка Колдера (6:3 в 3-й игре) и вышел в финал Восточной конференции.
В 3-м матче нападающие фарма «Вашингтона» Богдан Тринеев и Иван Мирошниченко набрали по 2 (1+1) очка.
Всего Тринеев набрал 7 (5+2) баллов в 8 играх плей-офф-2025. В активе Мирошниченко 5 (3+2) очков в 8 матчах.
Напомним, в 2023 и 2024 годах «Херши» становился обладателем Кубка Колдера.
В финале Востока «Чекерс» встретятся с «Лавалем» или «Рочестером».
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт АХЛ
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