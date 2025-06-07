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Карбери выиграл «Джек Адамс Эворд» – приз лучшему тренеру сезона НХЛ

Спенсер Карбери из «Вашингтона» получил приз лучшему тренеру сезона НХЛ.

«Джек Адамс Эворд» вручается лучшему тренеру по итогам регулярного чемпионата. Победителя определяют члены Ассоциации телевещателей. 

Спенсер Карбери получил 464 балла (81 первое место из 103 возможных) и опередил Скотта АрниелаВиннипег», 249 очков, 16 первых мест) и Мартена Сен-Луи («Монреаль», 66 баллов, 2 первых места).

Карбери провел 2-й сезон на посту главного тренера «Вашингтона». Клуб набрал 111 очков в 82 играх, заняв 1-е место в таблице Восточной конференции и 2-е – в НХЛ.

В плей-офф-2025 «Кэпиталс» уступили «Каролине» в серии второго раунда со счетом 1-4.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
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