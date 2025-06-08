Крикунов об Овечкине в политике: «Примеров не так много, Фетисов – единственный. Большинство все-таки находят себя в хоккее»

Владимир Крикунов высказался о будущем Александра Овечкина.

Ранее капитан «Вашингтона » посетил Совет Федерации. Овечкина также пригласили в Государственную думу РФ, а министр спорта Михаил Дегтярев заявил о планах встретиться с хоккеистом.

«Не знаю, пиарятся ли на его фоне или действительно по делу вызывают. Думаю, он так или иначе вернется в Россию. 95 процентов наших ребят после окончания карьеры возвращаются, лишь некоторые остаются там.

Карьера в политике? Примеров не так много, Фетисов фактически единственный. Большинство все-таки находят себя в хоккее. Но кто знает – может, Александр уже наигрался и действительно попробует силы на государственной службе», – сказал Крикунов .