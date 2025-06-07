Александр Овечкин: «Улетел с семьей в отпуск! Ура!»

Александр Овечкин сообщил, что улетел с семьей в отпуск.

«Улетел с семьей в отпуск! Ура!» – приводит слова капитана «Вашингтона» Александра Овечкина телеграм-канал его медиакоманды.

Напомним, Овечкин прилетел в Москву 24 мая. 6 апреля капитан «Вашингтона » Овечкин стал рекордсменом НХЛ по голам в регулярных чемпионатах, превзойдя достижение Уэйна Гретцки (894 шайбы). На счету россиянина сейчас 897 голов.

16 мая «Кэпиталс» уступили «Каролине» в серии второго раунда плей-офф со счетом 1-4 и завершили сезон.

Овечкин улетит в отпуск в Турцию на месяц. В планах – отдых, ряд встреч и начало подготовки к новому сезону с упором на йогу, растяжки и пляжный волейбол («Матч ТВ»)