Александр Овечкин: «Улетел с семьей в отпуск! Ура!»
Александр Овечкин сообщил, что улетел с семьей в отпуск.
«Улетел с семьей в отпуск! Ура!» – приводит слова капитана «Вашингтона» Александра Овечкина телеграм-канал его медиакоманды.
Напомним, Овечкин прилетел в Москву 24 мая. 6 апреля капитан «Вашингтона» Овечкин стал рекордсменом НХЛ по голам в регулярных чемпионатах, превзойдя достижение Уэйна Гретцки (894 шайбы). На счету россиянина сейчас 897 голов.
16 мая «Кэпиталс» уступили «Каролине» в серии второго раунда плей-офф со счетом 1-4 и завершили сезон.
Овечкин улетит в отпуск в Турцию на месяц. В планах – отдых, ряд встреч и начало подготовки к новому сезону с упором на йогу, растяжки и пляжный волейбол («Матч ТВ»)
Опубликовала: Екатерина Подгорная
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