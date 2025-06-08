Овечкин поздравил Карбери с получением приза лучшему тренеру НХЛ: «Эй, Карбс! От имени всех игроков «Вашингтона» поздравляю с наградой. Она полностью заслуженная»
Александр Овечкин поздравил Спенсера Карбери с призом лучшему тренеру НХЛ.
43-летний специалист стал обладателем приза Джека Адамса, вручаемого лучшему тренеру по итогам регулярного чемпионата НХЛ.
«Эй, Карбс! От имени всех игроков поздравляю с наградой. Она полностью заслуженная», – сказал Овечкин.
Карбери провел 2-й сезон на посту главного тренера «Вашингтона». Клуб набрал 111 очков в 82 играх, заняв 1-е место в таблице Восточной конференции и 2-е – в НХЛ.
В плей-офф-2025 «Кэпиталс» уступили «Каролине» в серии второго раунда со счетом 1-4.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: соцсети «Вашингтона»
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