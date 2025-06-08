Овечкин поздравил Карбери с получением приза лучшему тренеру НХЛ: «Эй, Карбс! От имени всех игроков «Вашингтона» поздравляю с наградой. Она полностью заслуженная»

Александр Овечкин поздравил Спенсера Карбери с призом лучшему тренеру НХЛ.

43-летний специалист стал обладателем приза Джека Адамса, вручаемого лучшему тренеру по итогам регулярного чемпионата НХЛ.

«Эй, Карбс! От имени всех игроков поздравляю с наградой. Она полностью заслуженная», – сказал Овечкин .

Карбери провел 2-й сезон на посту главного тренера «Вашингтона ». Клуб набрал 111 очков в 82 играх, заняв 1-е место в таблице Восточной конференции и 2-е – в НХЛ .

В плей-офф-2025 «Кэпиталс» уступили «Каролине» в серии второго раунда со счетом 1-4.