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  • Хоккеист «Авангарда» Якупов о футболе: «Адский вид спорта. Многие думают, что в него легко играть, а это не так. Овечкин прав – у футболистов даже разминка тяжелая»
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Хоккеист «Авангарда» Якупов о футболе: «Адский вид спорта. Многие думают, что в него легко играть, а это не так. Овечкин прав – у футболистов даже разминка тяжелая»

Хоккеист Наиль Якупов сказал, что футбол является адски сложным видом спорта.

– Помню, как в 2023 году летом ты принимал участие в благотворительном матче Александра Бурмистрова. Поиграв в футбол, ты можешь сказать, какой спорт сложнее физически – хоккей или футбол?

– Я, когда в том матче вышел на поле, я вообще недооценил серьезность мероприятия. Ты же обычно, когда играешь в футбик с друзьями, любителями, подходишь к нему в расслабленном состоянии, особо не изнуряешь себя нагрузками.

А тут прикинь – мы вышли против бывших профиков. Супер Пав [Роман Павлюченко] даже приехал, настоящая легенда российского футбола. Мы начали играть против них нашей хоккейной компашкой и, конечно, быстро физически подсели.

В тот момент я думал, что футбол – это какой-то адский вид спорта. Многие люди ведь думают, что в него легко играть. А это не так. Овечкин правильно рассказывал, что у футболистов даже разминка тяжелая и энергозатратная, – сказал форвард омского «Авангарда». 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Татар-Информ
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