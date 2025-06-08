Серебряков о призе лучшему вратарю КХЛ: «Догадывался, что вряд ли выиграю. Был приятно шокирован номинацией»

Никита Серебряков высказался на тему приза лучшему вратарю сезона КХЛ.

Вратарю «Авангарда » не удалось взять приз лучшему голкиперу сезона КХЛ , который достался Даниилу Исаеву из «Локомотива».

– Ты был номинирован на награду лучшему вратарю сезона, но приз достался Даниилу Исаеву. Что скажешь об этом?

– Был приятно шокирован тем, что номинировали. Очень неожиданно получилось, очень приятно. При этом я догадывался, что вряд ли я выиграю. Но здорово, что тренеры клубов КХЛ такого мнения обо мне.

– Обидно, что выиграть не получилось?

– Да как сказать. Всегда аппетит приходит во время игры, но я трезво оценивал ситуацию моего сезона, сезона Исаева и Подъяпольского. У нас была классная конкуренция, но я понимал, что, наверное, я не выиграю, – сказал Серебряков .