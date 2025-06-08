Серебряков о призе лучшему вратарю КХЛ: «Догадывался, что вряд ли выиграю. Был приятно шокирован номинацией»
Никита Серебряков высказался на тему приза лучшему вратарю сезона КХЛ.
Вратарю «Авангарда» не удалось взять приз лучшему голкиперу сезона КХЛ, который достался Даниилу Исаеву из «Локомотива».
– Ты был номинирован на награду лучшему вратарю сезона, но приз достался Даниилу Исаеву. Что скажешь об этом?
– Был приятно шокирован тем, что номинировали. Очень неожиданно получилось, очень приятно. При этом я догадывался, что вряд ли я выиграю. Но здорово, что тренеры клубов КХЛ такого мнения обо мне.
– Обидно, что выиграть не получилось?
– Да как сказать. Всегда аппетит приходит во время игры, но я трезво оценивал ситуацию моего сезона, сезона Исаева и Подъяпольского. У нас была классная конкуренция, но я понимал, что, наверное, я не выиграю, – сказал Серебряков.
Опубликовано: Sports
Источник: «Чемпионат»
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