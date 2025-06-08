Серебряков о КХЛ: «Мы должны приходить к долгосрочным контрактам, как в НХЛ. Это стабильность, возможность нормализовать быт»
Никита Серебряков выступил за долгосрочные контракты в Фонбет Чемпионате КХЛ.
– В России считается, что долгосрочный контракт ослабляет мотивацию хоккеиста. Что скажешь по этому поводу?
– Я считаю, что мы должны приходить к долгосрочным контрактам, как в НХЛ. Тут все зависит индивидуально от каждого спортсмена, у каждого своя мотивация. Для меня это стабильность, возможность нормализовать быт, так что, наоборот, мне длинный контракт должен помочь, – сказал вратарь «Авангарда».
Опубликовано: Sports
Источник: «Чемпионат»
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