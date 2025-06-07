Серебряков заработает 310 млн рублей за 5 лет в «Авангарде» (Михаил Зислис)

Никита Серебряков заработает 310 млн рублей за 5 лет в «Авангарде».

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса » Михаил Зислис .

Сегодня вратарь подписал соглашение с клубом до 2030 года.

«Авангард» официально объявил о продлении контракта с вратарем Никитой Серебряковым до 2030 года. Смысла этой идеи я не понял еще в апреле, когда узнал о договоренности .

Длительные соглашения в КХЛ , как правило, счастья их обладателям не приносили. Единственным исключением стал Сергей Мозякин в «Металлурге».

Добавлю только, что в ближайшие два года Серебряков продолжить зарабатывать по 50 миллионов рублей, в три последующих – по 70 миллионов», – написал Зислис.

Серебряков перешел в «Авангард » из СКА по ходу минувшего сезона в результате обмена. Он провел 29 матчей за омичей в Фонбет чемпионате КХЛ, одержал 21 победу, отражая 93,1% бросков при коэффициенте надежности 2,27.

В Кубке Гагарина на счету вратаря 13 матчей и 7 побед. Он отражал 94,1% бросков при коэффициенте надежности 1,88.