Серебряков о подписании 5-летнего контракта с «Авангардом» на автограф-сессии: «Небольшой сюрприз. Омск – отличный город, впереди у нас очень интересные сезоны»

Никита Серебряков высказался о продлении контракта с «Авангардом» на 5 лет.

– Ты официально подписал контракт прямо во время автограф-сессии. Знал, что именно так все будет обставлено?

– Нет, небольшой сюрприз получился. Очень приятно и неожиданно.

– Еще раз скажи о своих впечатлениях, что ты ближайшие пять лет должен провести в «Авангарде»?

– Потрясающе. Здесь отличный город, он живет хоккеем, великолепная арена и команда.

Думаю, впереди у нас очень интересные сезоны, так что я очень рад, что буду находиться здесь, – сообщил вратарь омского клуба.

Серебряков подписал контракт с «Авангардом» до 2030 года. Стороны в апреле договорились о продлении