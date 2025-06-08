Серебряков о подписании 5-летнего контракта с «Авангардом» на автограф-сессии: «Небольшой сюрприз. Омск – отличный город, впереди у нас очень интересные сезоны»
Никита Серебряков высказался о продлении контракта с «Авангардом» на 5 лет.
– Ты официально подписал контракт прямо во время автограф-сессии. Знал, что именно так все будет обставлено?
– Нет, небольшой сюрприз получился. Очень приятно и неожиданно.
– Еще раз скажи о своих впечатлениях, что ты ближайшие пять лет должен провести в «Авангарде»?
– Потрясающе. Здесь отличный город, он живет хоккеем, великолепная арена и команда.
Думаю, впереди у нас очень интересные сезоны, так что я очень рад, что буду находиться здесь, – сообщил вратарь омского клуба.
Серебряков подписал контракт с «Авангардом» до 2030 года. Стороны в апреле договорились о продлении
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Чемпионат»
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