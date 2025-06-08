Кожевников о Ларионове в СКА: «У него много тренерских амбиций. Игорю не могли нравиться разговоры о том, что «Торпедо» выстрелило на багаже Козырева – и после его ухода подсдулось»

Александр Кожевников оценил назначение Игоря Ларионова главным тренером СКА.

Новый совет директоров клуба из Санкт-Петербурга отправил в отставку Романа Ротенберга, возглавлявшего команду с января 2022 года.

– Хит недели – перестановки в СКА. Как их оцените, Александр Викторович?

– По этой теме пресса звонила всю неделю, бомбардировала только этим вопросом. С интересом следил за трехлетним этапом работы Игоря Ларионова в «Торпедо». С одной стороны в Нижнем было свежее дыхание атакующего хоккея, с другой – игровая анархия, особенно в последнем сезоне.

Но и СКА по статистике – самый атакующий клуб КХЛ последних лет, лидер как по забитым голам, так и по сумме забитых и пропущенных. Поэтому ход с Ларионовым не удивляет, просматривается линия.

– Ход сработает?

– Ларионов – великий хоккеист, но у него много и тренерских амбиций. Игорю не могли нравиться разговоры о том, что «Торпедо » выстрелило на багаже Козырева – и после его ухода подсдулось. В СКА мы увидим всю картину.

Кстати, работа Козырева в «Северстали» мне тоже нравится, а он – воспитанник именно питерской тренерской школы. Поэтому хоккей СКА и «Северстали » в чем-то был похож. И, надеюсь, будет похож, – сказал двукратный олимпийский чемпион.