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  • Черкас о Ларионове во главе СКА: «Игорю Николаевичу будет непросто. В «Торпедо» у него были ошибки и неудачи. Но не просто так говорят, что он профессор»
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Черкас о Ларионове во главе СКА: «Игорю Николаевичу будет непросто. В «Торпедо» у него были ошибки и неудачи. Но не просто так говорят, что он профессор»

Сергей Черкас высказался о назначении Игоря Ларионова главным тренером СКА.

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«Игорь Ларионов – это конечно мировая и наша отечественная звезда, но я говорю сейчас о нем, как об игроке. А как тренеру Игорю Николаевичу будет достаточно непросто сейчас в СКА. Но тот путь, который он прошел в Нижнем Новгороде и тот опыт, который он там получил многому его научили.

Там у него были ошибки и неудачи. Я думаю, что он сможет проанализировать это все. Он человек грамотный. Не просто так говорят, что он профессор.

Тут надо посмотреть, какой сформируется тренерский штаб, посмотреть, как будет формироваться команда. И от этого мы будем уже видеть возможности Ларионова», – сказал бывший хоккеист и тренер СКА.

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Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Советский спорт»
Сергей Черкас
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