Ларионов о контракте со СКА: «Срок – «1+1». Естественно, проще брать на 3 года, чтобы была подушка, но это не про меня. Начнем сразу без раскачки, чтобы команда играла ярко и результативно»

Игорь Ларионов сообщил, что подписал со СКА контракт по схеме «1+1».

– Успели обжиться в Санкт-Петербурге?

– Вчера был на телефоне – [разговаривал] по игрокам, по коллективу. В 4:30 проснулся, прилетел в Петербург. Интересно посмотреть на структуру, те вещи, где куется успех. Болельщики видят только то, что происходит на льду, а не за кулисами.

Естественно, надо будет найти место для жилья, потому что мы с супругой будем жить в Петербурге. Самое главное сейчас посмотреть, понять планы подготовки команды.

Город любит хоккей, будет большое внимание. Большая ответственность быть тренером такого клуба, как СКА. Важно почувствовать эту атмосферу, теплоту города и болельщиков, чтобы сделать команду еще лучше.

– На какой срок контракт?

– Срок контракта – «1+1». У меня не было желания подписывать на три года, чтобы дать возможность руководителям клуба посмотреть на работу.

Естественно, проще брать контракт на три года, чтобы была подушка, но это не про меня. Начнем сразу без раскачки, чтобы команда играла ярко и результативно, – сказал главный тренер СКА Игорь Ларионов.