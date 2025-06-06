  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Ларионов о контракте со СКА: «Срок – «1+1». Естественно, проще брать на 3 года, чтобы была подушка, но это не про меня. Начнем сразу без раскачки, чтобы команда играла ярко и результативно»
6

Ларионов о контракте со СКА: «Срок – «1+1». Естественно, проще брать на 3 года, чтобы была подушка, но это не про меня. Начнем сразу без раскачки, чтобы команда играла ярко и результативно»

Игорь Ларионов сообщил, что подписал со СКА контракт по схеме «1+1».

– Успели обжиться в Санкт-Петербурге?

– Вчера был на телефоне – [разговаривал] по игрокам, по коллективу. В 4:30 проснулся, прилетел в Петербург. Интересно посмотреть на структуру, те вещи, где куется успех. Болельщики видят только то, что происходит на льду, а не за кулисами.

Естественно, надо будет найти место для жилья, потому что мы с супругой будем жить в Петербурге. Самое главное сейчас посмотреть, понять планы подготовки команды.

Город любит хоккей, будет большое внимание. Большая ответственность быть тренером такого клуба, как СКА. Важно почувствовать эту атмосферу, теплоту города и болельщиков, чтобы сделать команду еще лучше.

– На какой срок контракт?

– Срок контракта – «1+1». У меня не было желания подписывать на три года, чтобы дать возможность руководителям клуба посмотреть на работу.

Естественно, проще брать контракт на три года, чтобы была подушка, но это не про меня. Начнем сразу без раскачки, чтобы команда играла ярко и результативно, – сказал главный тренер СКА Игорь Ларионов.

Что теперь будет с Ротенбергом?38623 голоса
создаст систему в другом клубе КХЛКХЛ
уйдет из хоккеяРоман Ротенберг
уедет в НХЛНХЛ
позовут в «Зенит»Зенит
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
logoСКА
logoКХЛ
logoМатч ТВ
logoИгорь Ларионов
болельщики
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Ларионов встретился с Миллером и Маркеловым в Лахта Центре. Тренеру СКА организовали экскурсию по штаб-квартире «Газпрома»
156 июня, 15:14Фото
Плющев о Кузнецове: «Тарасов говорил: «У хоккеиста несколько стадий карьеры: когда он играет, говорит и играет и когда только говорит». Кузнецов подошел к последней, видимо»
6 июня, 14:08
Ларионов о Демидове: «СКА интересно вернуть его в аренду на год, это было бы феноменально. Хотел бы провести разговор с «Монреалем»
256 июня, 13:50
Главные новости
Кожевников о Ротенберге: «Не беспокойтесь за него. Молодой человек живет хоккеем, накопил серьезный опыт. Он запустил в СКА и «России 25» хоккейное шоу»
17 минут назад
Фридман назвал возможных кандидатов на пост тренера «Далласа». Это Грэм из «Техаса», Вудкрофт, Галуцен и Нельсон из фарма «Вашингтона»
34 минуты назад
Овечкин поздравил Карбери с получением приза лучшему тренеру НХЛ: «Эй, Карбс! От имени всех игроков «Вашингтона» поздравляю с наградой. Она полностью заслуженная»
259 минут назад
Кожевников о Ларионове в СКА: «У него много тренерских амбиций. Игорю не могли нравиться разговоры о том, что «Торпедо» выстрелило на багаже Козырева – и после его ухода подсдулось»
1сегодня, 04:20
Исаев о словах Гру перед финалом Кубка Гагарина: «Вы же видите результат. Значит, они повлияли. Я знал об этом, но не был озадачен что-то доказывать»
сегодня, 03:50
Драйзайтль о проходе Макдэвида перед своим голом во 2-м матче финала: «Только один игрок в мире способен на такое»
5сегодня, 03:35Видео
Ни одна серия в плей-офф НХЛ-2025 не завершилась со счетом 4-0. Это 5-й такой случай с 1987 года – при текущем формате розыгрыша
сегодня, 03:22
«Труа-Ривьер» из Квебека – 2-й канадский клуб, ставший чемпионом ECHL. В финале Востока «Лайонс» завершили династию «Флориды Эверблейдс»
сегодня, 03:10
Морис о Бобровском: «Дзен-чувак в воротах. Он обладает просто фантастической способностью сохранять спокойствие»
7вчера, 21:59
Шмидт о том, что направился к Бобровскому после победного гола Маршанда: «Я просто хотел обнять Боба. Он был великолепен»
4вчера, 21:33
Ко всем новостям
Последние новости
Исаев о Радулове в «Локомотиве»: «Он привнес очень многое в команду. В первую очередь энергию и кураж. Атмосфера в раздевалке серьезно поменялась»
19 минут назад
Хоккеист «Авангарда» Якупов о футболе: «Адский вид спорта. Многие думают, что в него легко играть, а это не так. Овечкин прав – у футболистов даже разминка тяжелая»
4сегодня, 04:35
Владислав Третьяк: «Предложение есть, чтобы на ВДНХ был павильон, посвященный спорту. ФХР выделят место, где мы разместим свои кубки»
4вчера, 21:45
Эван Родригес: «Бобровский дает нам шанс каждый вечер. Это все, чего только можно пожелать, верно? Несколько важных сэйвов в ключевые моменты»
3вчера, 20:50
«Эдмонтон» подписал контракт новичка с Марьялой на 2 года. Форвард набрал 52 очка в 54 играх финской лиги
вчера, 20:38
Максим Рыбин: «Радулов сыграл фундаментальную роль в победе «Локомотива» в Кубке Гагарина. Но выигрывает вся команда, а не один отдельно взятый игрок»
1вчера, 19:59
Даррен Дитц: «Когда отправляешься в новый город, хочешь, чтобы это было чистое и безопасное место. Важно установить хорошее общение с руководством, тренерами. Минское «Динамо» соответствует всем пунктам»
1вчера, 19:47
Горбунов о переходе в «Автомобилист»: «Это клуб, у которого я вижу высокие цели и задачи, поэтому хочу стать частью команды, помогать добиваться результатов. Контракт на 3 года – это стабильность»
1вчера, 19:17
Леонид Вайсфельд: «У «Сочи» появились деньги, судя по подписанным игрокам. Хотелось бы, чтобы у них была боеспособная команда»
5вчера, 18:58
Тарасов о своей игре в сезоне-2024/25: «Не то, на что я надеялся. Я мало играл, иногда получал шансы, но матчи складывались неудачно. После Нового года начал чувствовать себя увереннее»
вчера, 18:39