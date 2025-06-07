Плющев о Ларионове в СКА: «К Ротенбергу, конечно, возникали вопросы, но и замена для меня не понятна. У Игоря был серьезный карт-бланш в «Торпедо», но выше 8-го места они не прыгнули»

Владимир Плющев высказался о назначении Игоря Ларионова главным тренером СКА.

Новый совет директоров клуба из Санкт-Петербурга ранее отправил в отставку Романа Ротенберга .

– Имя нового тренера СКА для многих стало неожиданным. Все-таки команда Игоря Ларионова в прошлом регулярном чемпионате заняла место ниже, чем СКА, на одну ступеньку, и в плей-офф финишировала также в первом круге. В чем, думаете, логика этого назначения?

– Не вижу в этом никакой логики. Конечно, к Ротенбергу возникали вопросы, требовалось серьезное обсуждение. Но и замена для меня не понятна. Да, Ларионов был яркий хоккеист. Но игрок и тренер – разные вещи.

Тем более что Ларионов имел серьезный карт-бланш в Нижнем Новгороде. Но выше восьмого места торпедовцы не прыгнули. Поэтому не знаю, во что это назначение выльется.

У Игоря свое видение хоккея было в «Торпедо », сумеет ли он перенести всю эту всю философию на СКА, не уверен. Не факт, что все будет воспринято, как должное, – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.