Плющев о вратарях СКА: «Ротенберг переоценил возможности молодых голкиперов. Сказать, что тренер сделал что-то кардинально неправильно, не могу. Он выстраивал команду на перспективу»
Новый совет директоров клуба из Санкт-Петербурга ранее отправил в отставку Романа Ротенберга. Новым главным тренером стал Игорь Ларионов.
– Грубой ошибкой Ротенберга считается ставка в минувшем сезоне на молодых вратарей. Им просто не хватило опыта. Будь у СКА опытный голкипер, может, и серия с московским «Динамо» завершилась иначе.
– Вратарская линия – особая. И здесь вопрос не в возрасте, а в доверии, вере. Возможно, Роман Борисович переоценил возможности молодых вратарей. Ведь для голкипера – опыт, действительно, очень большое дело. Кроме мастерства, еще требуется выдержка, спокойствие.
Но и сказать, что главный тренер сделал что-то кардинально неправильно, не могу. Видимо, выстраивал команду на перспективу и по этой причине отказался от многих возрастных и опытных игроков, в том числе и на последнем рубеже, – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.