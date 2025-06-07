Плющев о вратарях СКА: «Ротенберг переоценил возможности молодых голкиперов. Сказать, что тренер сделал что-то кардинально неправильно, не могу. Он выстраивал команду на перспективу»

Владимир Плющев высказался о вратарской линии СКА.

Новый совет директоров клуба из Санкт-Петербурга ранее отправил в отставку Романа Ротенберга . Новым главным тренером стал Игорь Ларионов.

– Грубой ошибкой Ротенберга считается ставка в минувшем сезоне на молодых вратарей. Им просто не хватило опыта. Будь у СКА опытный голкипер, может, и серия с московским «Динамо» завершилась иначе.

– Вратарская линия – особая. И здесь вопрос не в возрасте, а в доверии, вере. Возможно, Роман Борисович переоценил возможности молодых вратарей. Ведь для голкипера – опыт, действительно, очень большое дело. Кроме мастерства, еще требуется выдержка, спокойствие.

Но и сказать, что главный тренер сделал что-то кардинально неправильно, не могу. Видимо, выстраивал команду на перспективу и по этой причине отказался от многих возрастных и опытных игроков, в том числе и на последнем рубеже, – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.