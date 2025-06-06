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  • Ларионов о сыне в СКА: «Открытый вопрос. У нас нехватка умных центральных нападающих, будем рассматривать его позицию. Ему поступило несколько предложений»
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Ларионов о сыне в СКА: «Открытый вопрос. У нас нехватка умных центральных нападающих, будем рассматривать его позицию. Ему поступило несколько предложений»

Игорь Ларионов заявил, что не исключает переход своего сына в СКА.

– Есть ли уже понимание, кто войдет тренерский штаб?

– Я в раздумьях. Мне хочется понять, кто был тренером в штабе СКА до меня. Я хочу поговорить с людьми, которые были здесь.

Менять все кардинально, наверное, неправильно. Поэтому пока по именам не скажу ничего конкретно, мне нужно время для того, чтобы хотя бы пообщаться, сделать какие‑то интервью с каждым из людей и после этого принять решение.

За эти два или три дня я получил массу сообщений от людей, которые готовы помочь и включиться в тренерский штаб. Надо все оценить и дальше двигаться.

– Говорили, что за вами пойдет Ларионов‑младший. Возможно ли это?

– Этот вопрос беспокоит многих. Скажу честно. Во‑первых, сын получил статус неограниченное свободного игрока. Предпочитаю его как игрока. У нас нехватка умных центральных нападающих. Этот вопрос находится открытым.

Знаю, что несколько предложений поступило ему, потому что многих удивило, что он вышел на рынок без компенсаций. Позиция центра очень важна. Будем рассматривать и его позицию в этой команде, – сказал главный тренер СКА Игорь Ларионов. 

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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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