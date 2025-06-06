Игорь Ларионов: «Быть тренером СКА очень необычно. Горжусь возможностью попасть в большой клуб с амбициями»

Игорь Ларионов заявил, что гордится возможностью быть главным тренером СКА.

Новый совет директоров клуба из Санкт-Петербурга ранее отправил в отставку Романа Ротенберга и назначил Ларионова, который ранее ушел из «Торпедо ».

– Очень необычно быть главным тренером СКА. Горжусь тем, что представилась возможность попасть в большой клуб с большими амбициями. Рад быть в городе.

– Уже ознакомились с составом? Есть понимание, кого ждать в команде?

– Так быстро вопрос не решается. Видел состав, игровое время, контракты игроков. Провел уже ряд бесед с людьми, которые находятся внутри организации. Хочу посмотреть, подумать.

Важен тот огонь, который есть в игроках, чтобы двигаться раньше. Пока о конкретных шагах говорить не могу. Все постепенно надо оценить, взвесить, – сказал главный тренер СКА Игорь Ларионов.