Игорь Ларионов: «Быть тренером СКА очень необычно. Горжусь возможностью попасть в большой клуб с амбициями»
Игорь Ларионов заявил, что гордится возможностью быть главным тренером СКА.
Новый совет директоров клуба из Санкт-Петербурга ранее отправил в отставку Романа Ротенберга и назначил Ларионова, который ранее ушел из «Торпедо».
– Очень необычно быть главным тренером СКА. Горжусь тем, что представилась возможность попасть в большой клуб с большими амбициями. Рад быть в городе.
– Уже ознакомились с составом? Есть понимание, кого ждать в команде?
– Так быстро вопрос не решается. Видел состав, игровое время, контракты игроков. Провел уже ряд бесед с людьми, которые находятся внутри организации. Хочу посмотреть, подумать.
Важен тот огонь, который есть в игроках, чтобы двигаться раньше. Пока о конкретных шагах говорить не могу. Все постепенно надо оценить, взвесить, – сказал главный тренер СКА Игорь Ларионов.
Что теперь будет с Ротенбергом?38623 голоса
создаст систему в другом клубе КХЛ
уйдет из хоккея
уедет в НХЛ
позовут в «Зенит»
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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