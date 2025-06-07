Даррен Дитц: «Когда отправляешься в новый город, хочешь, чтобы это было чистое и безопасное место. Важно установить хорошее общение с руководством, тренерами. Минское «Динамо» соответствует всем пунктам»

Даррен Дитц высказался о переходе в минское «Динамо».

«Рад стать игроком «Динамо». Я и моя семья очень довольны. С новыми силами начинаем новую главу в жизни и новый этап моей карьеры в Минске.

Многие факторы повлияли на мой выбор. Думаю, они очевидны для любого человека. Когда ты отправляешься в новый город, в новую страну, то хочешь, чтобы это было чистое и безопасное место, чтобы семье там было комфортно. Также важно установить хорошее общение с руководством, тренерами и игроками, чтобы интегрироваться в команду. Минское «Динамо» соответствует всем этим пунктам.

Знаю многих игроков нынешнего состава «Динамо», ведь я в КХЛ провел девять сезонов. Больше всего знаю Зака Фукале , мы вместе играли в АХЛ. Также мы оба задрафтованы «Монреалем», вместе были на кэмпах. Буду рад вновь увидеть Зака в Минске спустя столько лет. Забавно, что хоккейный мир так тесен.

Сейчас я дома в Астане. Тут я провожу время вне хоккейного сезона. Конечно, моя семья будет со мной, когда я отправлюсь в Минск», – сказал защитник минского «Динамо» Даррен Дитц .

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