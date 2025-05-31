«Автомобилист» расстался с Дитцем, Блэкером и Обидиным. У игроков истекли сроки действия контрактов

«Автомобилист» расстался с Дарреном Дитцем, Джесси Блэкером и Андреем Обидиным.

«Защитники Джесси Блэкер и Даррен Дитц , а также нападающий Андрей Обидин покидают «Автомобилист » по истечению срока действия контрактов.

Благодарим игроков за игру в «Автомобилисте» и желаем успешного продолжения карьеры!» – говорится в сообщении клуба из Екатеринбурга.

34-летний Блэкер отыграл за «Автомобилист» 4 сезона. В минувшем сезоне набрал 18 (3+15) очков в 51 игре в Фонбет Чемпионате КХЛ при полезности «+11». В плей-офф провел 2 матча.

31-летний Дитц перешел в команду по ходу минувшего сезона из «Авангарда». С его статистикой можно ознакомиться здесь . Сообщалось, что игрок намерен продолжить карьеру в Германии.

28-летний Обидин выступал за команду с 2016 года (с перерывом в сезоне-2021/22). В минувшем сезоне он провел 64 матча в Фонбет Чемпионате КХЛ и набрал 14 (9+5) очков. В плей-офф – 2 матча, в которых не набрал очков при полезности «минус 3».