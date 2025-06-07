Фукале о музыке и кино: «Включаю кантри, когда приезжаю летом домой. Любимый фильм – «Начало»
Зак Фукале назвал «Начало» с Леонардо Ди Каприо своим любимым фильмом.
30-летний голкипер в межсезонье перешел в «Динамо» Минск. Последние два сезона Фукале провел в «Тракторе».
– Какая музыка тебе нравится?
– Слушаю разные стили. Когда летом приезжаю домой, включаю кантри.
– Что скажешь про кино?
– Любимым фильмом назову «Начало».
– Что насчет хобби?
– Летом стараюсь проводить время с сыновьями. Одному три с половиной, второму почти два года. Еще у нас собака. Стараемся много играть на улице. Вечером с женой можем приготовить что-нибудь на огне.
Еще стараюсь играть в различные игры летом. Например, в баскетбол, гольф, – сказал вратарь минского «Динамо» Зак Фукале.
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт «Динамо» Минск
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