Экс-директор «Трактора» об уходе Фукале: «Выбрал деньги, нет ничего предосудительного, канадцы более прагматичные. Зак – голкипер высокого уровня, но не супервратарь»

Андрей Баландин заявил, что Зак Фукале ушел из «Трактора» из-за денег.

30-летний канадский голкипер перешел в «Динамо» Минск в межсезонье. Сообщалось , что Фукале будет получать около 80 млн рублей в год по контракту с минским клубом.

«Фукале – вратарь высокого уровня, что он доказал в течение двух сезонов. Хотя и нельзя сказать, что он супервратарь. Были матчи, где он выручал, и были матчи, где неудачно играл.

Но всегда горел желанием победить. Жалко только, что «Трактору » не удалось стать обладателем Кубка Гагарина. Была хорошая возможность, но она прошла мимо.

Честно говоря, я не ожидал такого поворота событий. У меня была надежда, что Фукале останется по крайней мере на год, чтобы уйти красиво из команды – после победы в Кубке Гагарина.

Но канадцы более прагматичные люди и их, прежде всего, интересуют деньги. Кто дал больше, туда и поехал. Были переговоры со СКА , но не сложилось, и хороший контракт предложили в Минске .

С другой стороны, нет ничего предосудительного нет, что человек выбрал деньги», – сказал экс-директор «Трактора» Андрей Баландин.