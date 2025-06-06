Экс-директор «Трактора» об уходе Фукале: «Выбрал деньги, нет ничего предосудительного, канадцы более прагматичные. Зак – голкипер высокого уровня, но не супервратарь»
30-летний канадский голкипер перешел в «Динамо» Минск в межсезонье. Сообщалось, что Фукале будет получать около 80 млн рублей в год по контракту с минским клубом.
«Фукале – вратарь высокого уровня, что он доказал в течение двух сезонов. Хотя и нельзя сказать, что он супервратарь. Были матчи, где он выручал, и были матчи, где неудачно играл.
Но всегда горел желанием победить. Жалко только, что «Трактору» не удалось стать обладателем Кубка Гагарина. Была хорошая возможность, но она прошла мимо.
Честно говоря, я не ожидал такого поворота событий. У меня была надежда, что Фукале останется по крайней мере на год, чтобы уйти красиво из команды – после победы в Кубке Гагарина.
Но канадцы более прагматичные люди и их, прежде всего, интересуют деньги. Кто дал больше, туда и поехал. Были переговоры со СКА, но не сложилось, и хороший контракт предложили в Минске.
С другой стороны, нет ничего предосудительного нет, что человек выбрал деньги», – сказал экс-директор «Трактора» Андрей Баландин.