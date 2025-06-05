Агент Фукале: «Предложение минского «Динамо» было самое интересное. Со СКА велись переговоры – в клубе произошли пертурбации, переговоры немного замедлились»

Агент Зака Фукале объяснил переход вратаря в минское «Динамо».

Канадский голкипер подписал соглашение с клубом из Беларуси на два сезона.

– Для начала стоит сказать, что у Зака была принципиальная позиция, что он сыграет последний матч в сезоне и после этого будет разговаривать о своем будущем.

Были большие планы на плей-офф, и «Трактор» зашел далеко, чуть-чуть не хватило для победы в Кубке.

Это была отличная команда, которая практически выполнила задачу. Потом начались переговоры с «Трактором» и другими клубами.

Выбор пал в пользу «Динамо» Минск. По нашему мнению и по мнению Зака, это было самое интересное предложение.

– Появлялась информация о переговорах со СКА.

– Со СКА тоже велись переговоры.

Но в клубе произошли некие пертурбации, как вы знаете, и переговоры немного замедлились. В это время «Динамо» Минск проявило самый большой интерес к Заку.

– Почему не получилось договориться с «Трактором»?

– «Трактор» – большой клуб с большими задачами, и там нужно было определиться с построением команды и с тем, как распределить финансы под потолком зарплат.

Выражаем благодарность за понимание и за пребывание Зака в клубе руководству в лице Ивана Савина и Алексея Волкова, главному тренеру Бену Гру и всем сотрудникам. Жизнь спортсмена кочевая: сегодня – здесь, завтра – там, поэтому сложилось так, как сложилось.

Ближайшие два сезона Фукале будет защищать цвета минского «Динамо », – сказал Роман Савин, представитель вратаря Зака Фукале .

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