Рыбин о Фукале в минском «Динамо»: «Не удивлен, просто думал, что «Трактор» приложит усилия, чтобы его удержать. Плей-офф он закончил на очень приличной ноте»

Максим Рыбин высказался о переходе Зака Фукале из «Трактора» в минское «Динамо».

«Я не удивлен, не шокирован. Просто я думал, что Челябинск приложит усилия, чтобы его удержать. Потому что он плей-офф начал не важно, но закончил на очень приличной ноте, на очень приличном уровне. Как говорится, вратарь №1.

Думал, как минимум, с ним будет продлено соглашение», – сказал бывший нападающий сборной России Максим Рыбин.

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