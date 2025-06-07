37-летний Маршанд – 4-й самый возрастной игрок с голом в овертайме финала Кубка Стэнли. Рекорд у Ларионова – 41 год и 187 дней
Брэд Маршанд стал 4-м самым возрастным игроком с голом в овертайме финала.
37-летний форвард «Флориды» сделал дубль во втором матче решающей серии Кубка Стэнли против «Эдмонтона», включая победный гол во втором овертайме.
Маршанд стал четвертым самым возрастным игроком в истории лиги, забившим в овертайме игры финальной серии – 37 лет и 26 дней.
Рекорд принадлежит Игорю Ларионову – 41 год и 187 дней в 2002-м. Второе место у Стива Томаса (39 лет и 322 дня, 2003), замыкает тройку Рон Фрэнсис (39 лет и 95 дней, 2002).
Маршанд о реакции матери на победный гол «Эдмонтону»: «Она из тех, на кого стоит надевать намордник»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
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