Маршанд о финале Кубка Стэнли: «Очень напряженные игры. Невероятная энергия трибун на арене «Эдмонтона». Понравилось, как «Флорида» сыграла сегодня»

Брэд Маршанд поделился впечатлениями от финала Кубка Стэнли.

Гол 37-летнего форварда во втором овертайме позволил «Флориде» выиграть второй матч финала Кубка Стэнли с «Эдмонтоном» (5:4 2ОТ) и сравнять счет в серии (1-1).

«Очень напряженные игры. Энергия трибун на арене «Эдмонтона » просто невероятная. Вы можете видеть, как они подпитываются ей.

Интенсивность на высоте, приятно быть частью такой серии. Мне понравилось, как мы сыграли сегодня. Хорошая победа», – сказал Маршанд, ставший автором дубля и первой звездой встречи.

Маршанд принес «Флориде» победу во 2-м матче финала Кубка Стэнли, забив во 2-м овертайме. У него 17 (7+10) очков и «+14» в 19 играх в текущем плей-офф