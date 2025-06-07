Маршанд о финале Кубка Стэнли: «Очень напряженные игры. Невероятная энергия трибун на арене «Эдмонтона». Понравилось, как «Флорида» сыграла сегодня»
Брэд Маршанд поделился впечатлениями от финала Кубка Стэнли.
Гол 37-летнего форварда во втором овертайме позволил «Флориде» выиграть второй матч финала Кубка Стэнли с «Эдмонтоном» (5:4 2ОТ) и сравнять счет в серии (1-1).
«Очень напряженные игры. Энергия трибун на арене «Эдмонтона» просто невероятная. Вы можете видеть, как они подпитываются ей.
Интенсивность на высоте, приятно быть частью такой серии. Мне понравилось, как мы сыграли сегодня. Хорошая победа», – сказал Маршанд, ставший автором дубля и первой звездой встречи.
Маршанд принес «Флориде» победу во 2-м матче финала Кубка Стэнли, забив во 2-м овертайме. У него 17 (7+10) очков и «+14» в 19 играх в текущем плей-офф
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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