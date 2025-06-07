Маршанд о реакции матери на победный гол «Эдмонтону»: «Она из тех, на кого стоит надевать намордник»

Брэд Маршанд прокомментировал реакцию своей матери на победный гол «Эдмонтону».

37-летний форвард «Флориды » сделал дубль во второй игре финальной серии Кубка Стэнли, включая решающую шайбу во втором овертайме (5:4, 1-1).

После гола на трибунах показали маму игрока, которая громко кричала и бурно выражала эмоции.

В интервью Маршанду задали вопрос об этом эпизоде и о том, какой характер у его матери.

«Она из тех, на кого стоит надевать намордник», – сказал смеясь форвард «Пантерс» Брэд Маршанд.

Примечание : Маршанд использует выражение put a muzzle on, которое может употребляться в значении «препятствовать кому-либо говорить или выражать свои мысли».

Маршанд принес «Флориде» победу во 2-м матче финала Кубка Стэнли, забив во 2-м овертайме. У него 17 (7+10) очков и «+14» в 19 играх в текущем плей-офф