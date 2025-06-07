Маршанд делит 3-е место в истории НХЛ по голам в овертаймах матчей плей-офф (5) с Андерсоном, Перри, Верхэге и Патриком Кэйном. Больше только у Сакика и Ришара

Брэд Маршанд делит 3-е место в истории НХЛ по голам в овертаймах матчей плей-офф.

Гол 37-летнего форварда во втором овертайме позволил «Флориде» выиграть второй матч финала Кубка Стэнли с «Эдмонтоном» (5:4 2ОТ) и сравнять счет в серии (1-1).

На счету канадца стало 17 (7+10) очков в 19 играх в текущем плей-офф при полезности «+14».

Гол в овертайме кубкового матча стал для Маршанда 2-м в текущем розыгрыше плей-офф и 5-м в карьере (в 43 играх с овертаймами).

Он делит 3-е место в истории лиги по числу таких голов с партнером Картером Верхэге (5 в 20), Гленном Андерсоном (5 в 38), Патриком Кэйном («Детройт», 5 в 40) и Кори Перри («Эдмонтон», 5 в 54).

Рекорд принадлежит Джо Сакику (8 в 44), на втором месте идет Морис Ришар (6 в 29).