Маршанд делит 3-е место в истории НХЛ по голам в овертаймах матчей плей-офф (5) с Андерсоном, Перри, Верхэге и Патриком Кэйном. Больше только у Сакика и Ришара
Брэд Маршанд делит 3-е место в истории НХЛ по голам в овертаймах матчей плей-офф.
Гол 37-летнего форварда во втором овертайме позволил «Флориде» выиграть второй матч финала Кубка Стэнли с «Эдмонтоном» (5:4 2ОТ) и сравнять счет в серии (1-1).
На счету канадца стало 17 (7+10) очков в 19 играх в текущем плей-офф при полезности «+14».
Гол в овертайме кубкового матча стал для Маршанда 2-м в текущем розыгрыше плей-офф и 5-м в карьере (в 43 играх с овертаймами).
Он делит 3-е место в истории лиги по числу таких голов с партнером Картером Верхэге (5 в 20), Гленном Андерсоном (5 в 38), Патриком Кэйном («Детройт», 5 в 40) и Кори Перри («Эдмонтон», 5 в 54).
Рекорд принадлежит Джо Сакику (8 в 44), на втором месте идет Морис Ришар (6 в 29).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: пресс-служба НХЛ
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