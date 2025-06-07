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Маршанд забросил 10 шайб в финалах Кубка Стэнли – лучший результат среди действующих игроков. У Перри 9, у Малкина и Палата по 8

Брэд Маршанд забросил 10 шайб в финалах Кубка Стэнли.

Форвард «Флориды» сделал дубль во втором матче финальной серии Кубка Стэнли с «Эдмонтоном» (5:4 2ОТ, 1-1) и был признан первой звездой. 

На счету 37-летнего канадца стало 17 (7+10) очков в 19 играх в текущем плей-офф при полезности «+14». 

Голы в финалах Кубка Стэнли стали для него 9-м и 10-м в карьере (в 22 играх). Ранее Маршанд выигрывал трофей с «Бостоном» в 2011 году и дважды уступал в финале с «Брюинс» (2013, 2019). 

Его 10 шайб в финалах – лучший результат среди действующих игроков лиги. На втором месте идет 40-летний форвард «Ойлерс» Кори Перри – 9 шайб в 30 играх (в том числе в сегодняшнем матче). 

Третье место делят форварды Евгений МалкинПиттсбург», 8 в 25) и Ондржей Палат («Нью-Джерси», все голы в финалах – за «Тампу», 8 в 23). 

В топ-6 также входят Патрик Кэйн («Детройт», все голы в финалах – за «Чикаго», 7 в 18) и Никита Кучеров («Тампа», 6 в 23). Далее следует группа игроков с 5 голами. 

Рекордом лиги владеет Морис Ришар (34 в 58, все – за «Монреаль»). 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Stat Muse
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