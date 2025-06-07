Маршанд забросил 10 шайб в финалах Кубка Стэнли – лучший результат среди действующих игроков. У Перри 9, у Малкина и Палата по 8

Брэд Маршанд забросил 10 шайб в финалах Кубка Стэнли.

Форвард «Флориды» сделал дубль во втором матче финальной серии Кубка Стэнли с «Эдмонтоном » (5:4 2ОТ, 1-1) и был признан первой звездой.

На счету 37-летнего канадца стало 17 (7+10) очков в 19 играх в текущем плей-офф при полезности «+14».

Голы в финалах Кубка Стэнли стали для него 9-м и 10-м в карьере (в 22 играх). Ранее Маршанд выигрывал трофей с «Бостоном» в 2011 году и дважды уступал в финале с «Брюинс» (2013, 2019).

Его 10 шайб в финалах – лучший результат среди действующих игроков лиги. На втором месте идет 40-летний форвард «Ойлерс» Кори Перри – 9 шайб в 30 играх (в том числе в сегодняшнем матче ).

Третье место делят форварды Евгений Малкин («Питтсбург », 8 в 25) и Ондржей Палат («Нью-Джерси», все голы в финалах – за «Тампу », 8 в 23).

В топ-6 также входят Патрик Кэйн («Детройт», все голы в финалах – за «Чикаго», 7 в 18) и Никита Кучеров («Тампа», 6 в 23). Далее следует группа игроков с 5 голами.

Рекордом лиги владеет Морис Ришар (34 в 58, все – за «Монреаль»).