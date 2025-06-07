Лалонд стал помощником тренера «Торонто». Ранее он возглавлял «Детройт»

«Торонто» объявил о назначении Дерека Лалонда помощником тренера.

С сезона-2022/23 Дерек Лалонд возглавлял «Детройт ». 26 декабря 2024 года клуб отправил в отставку 52-летнего американского специалиста.

Ранее он работал в «Тампе» в качестве помощника тренера (с 2018 по 2022 год), где выиграл два Кубка Стэнли (2020, 2021).