Лалонд стал помощником тренера «Торонто». Ранее он возглавлял «Детройт»
«Торонто» объявил о назначении Дерека Лалонда помощником тренера.
С сезона-2022/23 Дерек Лалонд возглавлял «Детройт». 26 декабря 2024 года клуб отправил в отставку 52-летнего американского специалиста.
Ранее он работал в «Тампе» в качестве помощника тренера (с 2018 по 2022 год), где выиграл два Кубка Стэнли (2020, 2021).
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Торонто»
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