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Набоков проведет сезон в «Металлурге» на правах аренды из «Колорадо», клуб подтвердил. Джозефс покинул команду

Илья Набоков проведет сезон в «Металлурге» на правах аренды из «Колорадо».

Ранее 22-летний голкипер подписал контракт новичка на два года с клубом НХЛ.

«В сезоне-2024/25 на счету Ильи 49 матчей в регулярном чемпионате с коэффициентом надежности 2.22 и 92,3% отраженных бросков, три игры «на ноль» и две голевые передачи.

В плей-офф вратарь принял участие в 5 матчах с 92,0% отраженных бросков и коэффициентом надежности 2.13», – сказано в сообщении пресс-службы «Металлурга».

Также магнитогорский клуб объявил, что команду покинул Трой Джозефс, перешедший из «Лады» по ходу прошлого сезона.

«Трой провел 23 игры в регулярном чемпионате и заработал 13 (6+7) очков при полезности «плюс 7» и среднем игровом времени 14:49. В плей-офф в его активе 4 матча и 1 (1+0) балл при среднем времени на льду 17:36.

Мы благодарим Троя за игру в «Металлурге»! Желаем удачи в дальнейшей карьере!» – заявил клуб.

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Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Металлурга»
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