1 июня – день открытия трансферного рынка в КХЛ. Лига опубликовала списки свободных агентов
1 июня – день открытия трансферного рынка в КХЛ.
В этом году рынок свободных агентов впервые открылся 1 июня, а не 1 мая.
Клубы получают возможность заключать контракты с игроками, чьи соглашения с прежними командами истекли 31 мая.
Сегодня лига представила официальные списки игроков, находящихся в статусе свободных агентов.
Список неограниченно свободных агентов
Список ограниченно свободных агентов
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Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт КХЛ
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