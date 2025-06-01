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1 июня – день открытия трансферного рынка в КХЛ. Лига опубликовала списки свободных агентов

1 июня – день открытия трансферного рынка в КХЛ.

В этом году рынок свободных агентов впервые открылся 1 июня, а не 1 мая.

Клубы получают возможность заключать контракты с игроками, чьи соглашения с прежними командами истекли 31 мая. 

Сегодня лига представила официальные списки игроков, находящихся в статусе свободных агентов. 

Список неограниченно свободных агентов

Список ограниченно свободных агентов

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Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт КХЛ
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