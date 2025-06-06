Агент Бучельникова: «Ничего не слышал о том, что у «Витязя» проблемы. Клуб официально находится в КХЛ, у Дмитрия контракт. Тут нечего обсуждать»

Агент Дмитрия Бучельникова сообщил, что не в курсе наличия проблем у «Витязя».

Вчера подмосковный клуб опроверг информацию о своем закрытии, ответив болельщику в телеграм-канале: «Лучше вы закройтесь».

«Ничего не слышал о том, что у «Витязя» проблемы. Клуб официально находится в лиге и нет никаких подтверждений тому, что что‑то происходит.

У Дмитрия контракт с клубом и тут нечего обсуждать», – сообщил Игорь Парашкин.

Ранее стало известно , что у клуба есть задолженность в размере 200 млн рублей, а также отсутствует финансирование на следующий сезон.

Отмечалось, что «Витязь » может покинуть Фонбет Чемпионат КХЛ, если не найдет нового спонсора. Появилась информация, что в таком случае форвард Дмитрий Бучельников уедет в НХЛ , где права на него принадлежат «Детройту».