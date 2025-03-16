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Бучельников об уходе из СКА: «Благодарен руководству – мне дали шанс развиваться в другой команде. Не хочу ничего плохого говорить и вспоминать, почему не получилось»

Дмитрий Бучельников поблагодарил СКА за возможность уйти в другой клуб.

Форвард провел прошлый сезон в «Адмирале» на правах аренды. Перед началом текущего Фонбет чемпионата КХЛ армейцы обменяли его в «Витязь».

21-летний Бучельников набрал 51 (15+36) очко за 62 матча в этом сезоне.

– Что не получилось в СКА? В чем причины?

– Да я сам не знаю… В прошлом году отправили в аренду, но я это воспринял позитивно. Дали поиграть, развиваться. Только благодарен руководству за эту возможность расти, что я не засиделся где-то там в запасе, не закис.

Не хочу ничего плохого говорить, вспоминать, что и как, почему не получилось. Зато сейчас, возможно, получается даже лучше, чем могло быть при иных обстоятельствах.

– В целом от системы СКА остались позитивные впечатления?

– Конечно, я все-таки там Кубок Харламова в МХЛ выиграл. Все-таки всю вертикаль прошел, столько лет провел.

– Обид нет никаких, что в первой команде так полноценно сыграть и не дали?

– Нет, конечно, нет. Мне дали шанс играть и развиваться в другой команде, играть в КХЛ. Какие обиды? – сказал нападающий «Витязя» Дмитрий Бучельников.

«Все понимают, что НХЛ – особая лига, там лучшие игроки мира. В мечтах любого парня сыграть там сезон, да хотя бы один матч». Бучельников о возможном переходе в НХЛ

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Чемпионат»
logoДмитрий Бучельников
logoЧемпионат.com
logoСКА
logoМХЛ
logoКХЛ
logoВитязь
Кубок Харламова
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