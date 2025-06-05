«Витязь» ответил на комментарий о закрытии: «Лучше вы закройтесь». Клуб выложил видео с подписью: «Три месяца до старта нового сезона»

«Витязь» в телеграме отреагировал на слова болельщика о закрытии клуба.

Ранее стало известно , что у подмосковного клуба есть задолженность в размере 200 млн рублей, а также отсутствует финансирование на следующий сезон. Отмечалось, что «Витязь » может покинуть Фонбет Чемпионат КХЛ, если не найдет нового спонсора.

Сегодня клуб выложил ролик с игроками и фанатами в телеграм-канале.

«Между тем, ровно три месяца до старта нового сезона», – подписал публикацию клуб.

В комментариях один из болельщиков написал: «Вы же закрываетесь».

«Лучше вы закройтесь», – ответил ему канал «Витязя».

КХЛ планирует календарь нового сезона без «Витязя». Сообщалось, что клуб может прекратить существование (Алексей Шевченко)