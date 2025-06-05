«Витязь» ответил на комментарий о закрытии: «Лучше вы закройтесь». Клуб выложил видео с подписью: «Три месяца до старта нового сезона»
«Витязь» в телеграме отреагировал на слова болельщика о закрытии клуба.
Ранее стало известно, что у подмосковного клуба есть задолженность в размере 200 млн рублей, а также отсутствует финансирование на следующий сезон. Отмечалось, что «Витязь» может покинуть Фонбет Чемпионат КХЛ, если не найдет нового спонсора.
Сегодня клуб выложил ролик с игроками и фанатами в телеграм-канале.
«Между тем, ровно три месяца до старта нового сезона», – подписал публикацию клуб.
В комментариях один из болельщиков написал: «Вы же закрываетесь».
«Лучше вы закройтесь», – ответил ему канал «Витязя».
КХЛ планирует календарь нового сезона без «Витязя». Сообщалось, что клуб может прекратить существование (Алексей Шевченко)
Что теперь будет с Ротенбергом?38619 голосов
создаст систему в другом клубе КХЛ
уйдет из хоккея
уедет в НХЛ
позовут в «Зенит»
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал «Витязя»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости