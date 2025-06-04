Бучельников уедет в «Детройт» в случае выхода «Витязя» из КХЛ («СЭ»)

Дмитрий Бучельников уедет в «Детройт» в случае выхода «Витязя» из КХЛ .

Действующий контракт 21-летнего форварда с подмосковным клубом рассчитан еще на один сезон.

Информация о будущем клуба на данный момент противоречивая. Сообщалось, как о том, что «Витязь» покинет КХЛ из-за проблем с финансированием, так и о том, что у команды появится новый спонсор (а возглавить ее может Роман Ротенберг, которого недавно уволил СКА).

Как сообщает «Спорт-Экспресс», при первом сценарии Бучельников намерен продолжить карьеру за океаном. Правами на игрока владеет «Детройт», выбравший россиянина на драфте НХЛ-2022 под общим 52-м номером во 2-м раунде.

В сезоне-2024/25 Бучельников сыграл за «Витязь» 65 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ и набрал 54 (15+39) очка.