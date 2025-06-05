«Ак Барс» заинтересован в приобретении форварда «Витязя» Бучельникова (Metaratings)

Менеджмент «Ак Барса» заинтересован в приобретении Дмитрия Бучельникова.

Об этом сообщает Metaratings.

В сезоне-2024/25 нападающий Дмитрий Бучельников сыграл за «Витязь » 65 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ и набрал 54 (15+39) очка.

Действующий контракт 21-летнего форварда с подмосковным клубом рассчитан до 31 мая 2026 года.