«Ак Барс» заинтересован в приобретении форварда «Витязя» Бучельникова (Metaratings)
Менеджмент «Ак Барса» заинтересован в приобретении Дмитрия Бучельникова.
Об этом сообщает Metaratings.
В сезоне-2024/25 нападающий Дмитрий Бучельников сыграл за «Витязь» 65 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ и набрал 54 (15+39) очка.
Действующий контракт 21-летнего форварда с подмосковным клубом рассчитан до 31 мая 2026 года.
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Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Metaratings.ru
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