Щитов войдет в штаб «Лады». Он будет отвечать за работу с защитниками (Metaratings)

Экс-защитник Никита Щитов войдет в тренерский штаб «Лады».

Как сообщает Metaratings, он будет отвечать за работу с защитниками.

В минувшем сезоне «Лада заняла 10-е место в Восточной конференции Фонбет Чемпионата КХЛ и не вышла в плей-офф.

Новым главным тренером команды ранее стал Борис Миронов.