Щитов войдет в штаб «Лады». Он будет отвечать за работу с защитниками (Metaratings)
Экс-защитник Никита Щитов войдет в тренерский штаб «Лады».
Как сообщает Metaratings, он будет отвечать за работу с защитниками.
В минувшем сезоне «Лада заняла 10-е место в Восточной конференции Фонбет Чемпионата КХЛ и не вышла в плей-офф.
Новым главным тренером команды ранее стал Борис Миронов.
Что теперь будет с Ротенбергом?38620 голосов
создаст систему в другом клубе КХЛ
уйдет из хоккея
уедет в НХЛ
позовут в «Зенит»
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Metaratings.ru
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости