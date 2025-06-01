Борис Миронов возглавил «Ладу». В минувшем сезоне он входил в тренерский штаб Гру в «Тракторе»

Борис Миронов стал главным тренером «Лады».

«Добро пожаловать в Тольятти, Борис Олегович!

Полностью обновленный тренерский штаб «Лады» будет представлен в ближайшее время», – говорится в сообщении пресс-службы клуба.

В минувшем сезоне 53-летний специалист входил в штаб челябинского «Трактора », дошедшего до финала Кубка Гагарина.

Миронов начал тренерскую карьеру в молодежной команде ЦСКА («Красной Армии»), с которой в 2017 году завоевал Кубок Харламова в качестве главного тренера.

Позже он работал в «Нефтехимике», а в сезоне-2021/22 был главным тренером «Спартака».

Тольятти.