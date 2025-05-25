Никита Щитов: «Было бы здорово, чтобы мировое хоккейное сообщество сплотилось и призвало всех, чтобы Россию допустили до турниров. Или бы все отказались выступать без России»

Никита Щитов хотел бы видеть Россию на Олимпиаде-2026.

– Если сборную России не допустят до Олимпиады, это будет несправедливо для наших игроков?

– Олимпиада – одно из ключевых соревнований для спортсменов, которые хотят добиться высоких результатов. Все хотят туда попасть.

Недопуск сборной – это большая несправедливость. Поэтому надо уклониться от политического вектора и стать на сторону спорта. Надеемся на разумность в принятии решения.

Хотелось бы увидеть на Олимпиаде лучших игроков. Было бы здорово, чтобы мировое хоккейное сообщество сплотилось и призвало всех, чтобы сборную России допустили до турниров. Или бы все отказались выступать, если нет России. Хотя это вряд ли возможно. Многие опасаются политических последствий и преследования.

Но хотелось, чтобы спортивное сообщество объединилось. Игрокам из НХЛ тоже бы было интересно сыграть на Олимпиаде против наших ребят.

– Шведам и чехам, наоборот, выгодно, чтобы сборная России не участвовала.

– Когда нет сильного конкурента, то для каких-то стран это хорошо. Но соревноваться против лучших – это интересно, – сказал бывший защитник «Сочи».