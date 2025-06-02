Никита Щитов: «Было бы интересно увидеть Ротенберга в «Сочи» – клуб нуждается в медийности. Все полюбили его пресс-конференции – появилась традиция дарить книги и будильники»

Никита Щитов высказался о возможной отставки Романа Ротенберга из СКА.

Главный тренер СКА Роман Ротенберг покидает свой пост по решению нового совета директоров, об этом стало известно ранее.

«Самый главный плюс Ротенберга состоит в том, что он привлек медийное внимание к СКА , особенно в последний год. Его пресс-конференции все полюбили.

Появилась традиция дарить ему книги, а он в ответ дарил будильники. Его нестандартные ответы на вопросы журналистов привлекали внимание.

Возможно, он возглавит другой клуб. Было бы интересно увидеть его в «Сочи». Клуб давно нуждается в привлечении аудитории на стадион и медийности.

Может быть, за счет своих ресурсов Ротенберг сможет привлечь туда качественных игроков и сменит свое местоположение в таблице?

Было бы интересно понаблюдать за работой Романа в другом клубе. Всегда интересно смотреть его пресс-конференции после игры. На медийку он здорово работает», – сказал бывший защитник «Сочи » Никита Щитов .

Ротенберга уволили из СКА! Онлайн