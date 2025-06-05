Дмитрий Рябыкин: «Ротенберг – влиятельный менеджер и тренер. С его потенциалом и амбициями «Витязь» способен подняться со дна, на хороший уровень»

Дмитрий Рябыкин оценил возможность появления Романа Ротенберга в «Витязе».

– Как восприняли слухи о том, что «Витязь» может закрыться?

– Как вполне реалистичные. Насколько знаю, команда до сих пор в долгах, ситуация очень непростая.

– Роман Ротенберг в «Витязе» – реальный сценарий?

– Трудно говорить со стороны, не владея всей информацией. Но, думаю, для подмосковного клуба перестановки в СКА могут пойти на пользу.

– Почему?

– Все последние годы «Витязь » воспринимали как пятое колесо в телеге столичного хоккея.

В прошедшем сезоне вроде бы удалось собрать неплохой состав, но результата вновь не было.

Роман Ротенберг – влиятельный менеджер и тренер, накопил большой опыт – и позитивный, и негативный. С его потенциалом и амбициями «Витязь» способен подняться со дна, на хороший уровень.

– Чемпионский?

– Вот здесь сомневаюсь. В лиге жесткие правила, за год-два трудно перезагрузить команду, радикально усилить ее состав.

На мой взгляд, сейчас большим амбициям в «Витязе» соответствуют полторы, максимум две, пятерки. Нужна огромная работа, – сказал бывший главный тренер «Витязя» Дмитрий Рябыкин .