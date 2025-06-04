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  • Артюхин о «Витязе»: «Он должен существовать, у клуба доблестные традиции, многие воспитанники играли в НХЛ. Нужно помочь команде, найти спонсоров, болельщики любят ее»
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Артюхин о «Витязе»: «Он должен существовать, у клуба доблестные традиции, многие воспитанники играли в НХЛ. Нужно помочь команде, найти спонсоров, болельщики любят ее»

Евгений Артюхин считает, что «Витязь» нужно сохранить в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Ранее сообщалось как о том, что подмосковный клуб покинет КХЛ из-за проблем с финансированием, так и о том, что у команды появится новый спонсор (а возглавить ее может Ротенберг, которого недавно уволил СКА). 

«Я даже так скажу. Помимо того, что я бывший игрок «Витязя», я – один из хоккеистов, который был в команде на стадии ее основания. Я видел все: как «Витязь» зарождался, в ВХЛ я играл, потом выходили в Суперлигу, вылетали и снова играли ВХЛ. Мне этот клуб очень близок.

Если честно, то я очень расстроен. Когда узнал эту новость, сразу настроение упало. Такой клуб должен существовать. У «Витязя» есть доблестные традиции. Когда это все создавалось, была большая вертикаль. Очень много воспитанников и ребят, которые после «Витязя» играли в НХЛ.

Я думаю, что КХЛ никак не виновата в том, что клуб уходит. Это свои нюансы и невыполнение спонсорских обязательств. Винить лигу, конечно, нельзя. Но нужно обязательно помочь «Витязю» найти каких-то спонсоров. Если этот клуб перестанет существовать, то это будет огромная потеря для всего хоккея.

Тем более там и не было никогда огромного бюджета. Надо постараться сохранить команду. Болельщики любят «Витязь». Я помню, когда мы переехали в Балашиху, люди специально приезжали из Подольска на игры. Это дорогого стоит», – сказал бывший нападающий «Витязя» Евгений Артюхин

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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Советский спорт»
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