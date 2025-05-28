Панин продлит контракт с «Салаватом» на год («СЭ»)

«Салават Юлаев» договорился о продлении контракта с Григорием Паниным.

Как сообщает «Спорт-Экспресс », срок соглашения будет рассчитан на один год.

Срок действующего контракта 39-летнего защитника истекает 31 мая.

В сезоне-2024/25 Григорий Панин набрал 7 (2+5) очков в 59 матчах регулярного чемпионата при показателе полезности «плюс 20». В плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ на его счету 1 (0+1) очко в 19 играх при полезности «плюс 1».

Григорий Панин: «Еще хочется год поиграть в «Салавате». Я в команде уже восьмой сезон, хочется доиграть и завершить карьеру там»