Генменеджер «Миннесоты» о 136 млн долларов у Капризова: «Он стоит этих денег. Айкел получил 13,5 млн, прекрасно. Риск потерять Кирилла хуже, чем платить 17 млн»

Билл Герин заявил, что Кирилл Капризов заслуженно получил новый контракт.

Ранее 28-летний форвард подписал соглашение с «Миннесотой» на 8 лет и 136 млн долларов, что стало рекордом НХЛ по общей и средней за год (17 млн) суммам. Договор вступит в силу с сезона-2026/27.

«Послушайте, у каждого игрока есть своя цена. И Кирилл стоит этих денег для нас. Он настолько важен для нашей команды. Мы просто не могли позволить себе рискнуть и потерять его.

Замечательно, что другие клубы нашли решения сэкономить, но для нас главное – что мы сохранили Капризова в клубе. Да, Джек [Айкел ] получает 13,5 миллиона [в «Вегасе»], и это прекрасно.

Но Кирилл – настолько важен для «Миннесоты», что риск потерять его был бы хуже, чем платить ему 17 миллионов», – сказал генеральный менеджер «Миннесоты» Билл Герин .