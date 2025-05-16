Матч «СКА-1946» – МХК «Спартак» стал самым посещаемым в истории МХЛ. На 3-й игре серии в Ледовом было 11 007 зрителей

Матч «СКА-1946» – МХК «Спартак» стал самым посещаемым в истории МХЛ.

Третий матч финальной серии плей-офф Olimpbet МХЛ между «СКА-1946» и МХК «Спартак» (1:3) собрал в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге 11 007 зрителей при общей вместимости 12 300. Это новый рекорд МХЛ.

Предыдущее достижение принадлежало «G-Drive Арене» в Омске. Напомним, шестой матч полуфинальной серии между «Омскими Ястребами» и «СКА-1946 » собрал 10 407 болельщиков .

МХК «Спартак » победил «СКА-1946» в третьем матче и ведет 3-0 в финальной серии Кубка Харламова.