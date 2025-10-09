  • Спортс
  • Романов об «Айлендерс» без Ламорелло: «По дресс-коду полная свобода. Бороды, длинные прически – наш новый стиль. В анархию не ушли: тяжелые тренировки, никакого шаляй-валяй»
Романов об «Айлендерс» без Ламорелло: «По дресс-коду полная свобода. Бороды, длинные прически – наш новый стиль. В анархию не ушли: тяжелые тренировки, никакого шаляй-валяй»

Александр Романов рассказал, что все в «Айлендерс» поменяли стиль и дресс-код.

Напомним, весной клуб отправил Лу Ламорелло в отставку с поста генерального менеджера после невыхода в плей-офф. 

– Сколько был во главе «Айлендерс» Лу Ламорелло, столько поднималась тема жестких порядков в вопросах дисциплины и внешнего вида игроков. И вот команда вступает в новый этап…

– Конечно, эта тема приковывает внимание. Журналисты посмеиваются. Действительно, в этом плане стало свободы куда больше. В плане дресс-кода на игры, про внешний вид никто не спрашивает. Полная свобода.

– Я вижу у тебя сейчас приличная такая небритость. А как другие ребята? Вы в первый день официального кэмпа заходите в раздевалку – и какой процент поменял свой внешний вид с учетом ослабления правил?

– Все. Вообще все.

– Ого. И какая была общая реакция друг на друга?

– Понимаю, тебе кажется, что должна быть какая-то немая сцена или смех вокруг этой истории, но, поскольку абсолютно все воспользовались послаблениями, особо внимания не заострялось. Бороды, длинные прически – наш новый стиль.

– А главный тренер Патрик Руа неужели ничего не сказал о новом стиле?

– Так он сам теперь с бородой. Думаю, все приняли новую реальность.

– Как думаешь, имеет ли право на жизнь такая теория: раз «законы Ламорелло» отменили и дух свободы ворвался в раздевалку, то теперь игра отойдет от предельно рациональной модели прошлых лет и придет к более раскованной?

– Интересно, конечно, ты говоришь про дух свободы, но подход же все равно остался прежним: работа по расписанию, тяжелые тренировки, ответственность на льду и вне площадки. Никакого шаляй-валяй, обстановка самая серьезная.

Короче говоря, в анархию мы не ушли (смеется). Однако в целом теорию, о которой ты сказал, простроить можно. Другое дело, что по лагерю пока непонятно, насколько серьезные изменения могут быть, – сказал защитник «Айлендерс» Александр Романов.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Чемпионат»
