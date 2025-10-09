Депутат Валуев о словах Гашека про россиян в НХЛ: «Пусть хоть самосожжение устроит. Его заявления не будут отвлекать адекватных людей»
Николай Валуев призвал не принимать всерьез заявления Доминика Гашека.
Ранее бывший вратарь клубов НХЛ, «Спартака» и сборной Чехии выступил с критикой в адрес руководства НХЛ из-за политики: «Лига снова не позволила российским игрокам высказаться по поводу действий страны. Из-за лиги погибнут люди».
«Новое заявление Гашека? Нельзя этого человека воспринимать всерьез. Почему нас должно волновать то, что говорит этот безумец?
Пусть хоть самосожжение устроит, его заявления не будут тревожить и отвлекать адекватных людей», – сказал бывший чемпион мира по боксу и депутат Госдумы РФ Николай Валуев.
