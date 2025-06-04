Коффи о Макдэвиде: «Сказал ему 3-4 года назад: «Я играл против многих великих хоккеистов. Ты ни в чем им не уступаешь». Но чтобы войти в этот клуб, нужно стать чемпионом»
Пол Коффи заявил, что Коннор Макдэвид не уступает великим хоккеистам прошлого.
5 июня «Эдмонтон» примет «Флориду» в первом матче финальной серии. Игра начнется в 3:00 по московскому времени.
«Я сказал Коннору три-четыре года назад: «Я видел многих великих – играл с ними и против них. Ты ни в чем им не уступаешь». И он действительно не уступает.
Но, как ни крути, чтобы войти в этот клуб, нужно стать чемпионом. И он им станет. У меня огромное уважение к этому парню.
Я наблюдаю за ним каждый день – как он ведет за собой команду, втягивает всех в борьбу, и остается при этом невероятным командным игроком», – сказал бывший хоккеист «Эдмонтона», а ныне тренер команды Пол Коффи.
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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: The Athletic
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