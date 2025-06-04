Коффи о Макдэвиде: «Сказал ему 3-4 года назад: «Я играл против многих великих хоккеистов. Ты ни в чем им не уступаешь». Но чтобы войти в этот клуб, нужно стать чемпионом»

Пол Коффи заявил, что Коннор Макдэвид не уступает великим хоккеистам прошлого.

5 июня «Эдмонтон » примет «Флориду» в первом матче финальной серии. Игра начнется в 3:00 по московскому времени.

«Я сказал Коннору три-четыре года назад: «Я видел многих великих – играл с ними и против них. Ты ни в чем им не уступаешь». И он действительно не уступает.

Но, как ни крути, чтобы войти в этот клуб, нужно стать чемпионом. И он им станет. У меня огромное уважение к этому парню.

Я наблюдаю за ним каждый день – как он ведет за собой команду, втягивает всех в борьбу, и остается при этом невероятным командным игроком», – сказал бывший хоккеист «Эдмонтона», а ныне тренер команды Пол Коффи .