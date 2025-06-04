Генменеджер «Эдмонтона» о Макдэвиде: «Он говорил только об одном при первом общении: «Я хочу выиграть Кубок Стэнли». Это его единственная цель»
Стэн Боумэн высказался о стремлении Коннора Макдэвида выиграть Кубок Стэнли.
5 июня «Эдмонтон» примет «Флориду» в первом матче финальной серии. Игра начнется в 3:00 по московскому времени. В прошлом сезоне «Ойлерс» уступили «Пантерс» в финале (3-4).
«При первом же нашем общении он говорил только об одном: «Я просто хочу выиграть Кубок Стэнли». И все. Мы больше ни о чем не говорили. Это его единственная цель.
Именно с таким человеком ты хочешь идти в бой. Видно было, насколько сильно он этого хотел, когда в седьмом матче все сложилось не в пользу «Ойлерс» [в прошлом сезоне]. Сейчас он нацелился на Кубок как никогда», – сказал генеральный менеджер «Эдмонтона».
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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: The Athletic
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