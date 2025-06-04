Драйзайтль о Кубке Стэнли: «Это все, о чем Макдэвид когда-либо мечтал, ради чего работал, играл, несмотря на травмы. Не знаю, можно ли назвать это бременем, но он лицо канадской франшизы»
Леон Драйзайтль высказался о стремлении Коннора Макдэвида выиграть Кубок Стэнли.
Ранее «Эдмонтон» вышел в финал плей-офф-2025, где сыграет против «Флориды».
«Это все, о чем он когда-либо мечтал. Это все, ради чего он работал, ради чего он упорно трудился, играл, несмотря на травмы
Это многое значит для всех нас. Но на нем – не знаю, можно ли назвать это бременем, – но он является лицом этой франшизы, канадской франшизы… Да, и он принимает это. Это то, что делает его особенным», – сказал нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль.
Макдэвид о сравнениях с Гретцки и Кросби, выигравшими 1-й Кубок Стэнли в финалах-реваншах: «Знаю об этих параллелях, всем хочется писать о них. Это другая история»
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Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Sportsnet
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